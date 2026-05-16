به مناسبت هفته سلامت، طرح ویزیت رایگان با حضور پزشکان عمومی و متخصصان، خدمات پرستاری ، آزمایشگاهی و داروخانه در درمانگاه مادر روستای رینج محله از توابع بخش مرکزی رضوانشهر برگزار و به بیش از ۶۰ نفر خدمات درمانی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مدیر شبکه بهداشت و درمان رضوانشهر گفت: این طرح به همت شبکه بهداشت و درمان رضوانشهر و با همکاری بسیج جامعه پزشکی و جمعیت هلال احمر شهرستان برگزار شد.

نرگس اکرمی افزود: در این طرح، پزشکان متخصص داخلی، اطفال، زنان و زایمان، پزشک عمومی، دندانپزشک و همچنین واحد آزمایشگاه و خدمات پرستاری برای خونگیری و نمونه‌گیری فعال بودند و تاکنون حدود ۶۰ بیمار از خدمات این طرح بهره‌مند شده‌اند.

وی گفت: بیش از ۲۰ میلیون تومان دارو به صورت رایگان بین مراجعان توزیع شده است.