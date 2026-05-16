یک سناتور آمریکایی گفت: افزایش قیمتها نتیجه مستقیم جنگ غیرقانونی با ایران است؛ ترامپ باید این جنگ را فورا متوقف کند و قیمتها را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از سی ان ان، «کرستن گیلیبراند» (Kirsten Gillibrand) سناتور آمریکایی در سخنانی در انتقاد از تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران اعلام کرد: مردم هنگام پر کردن باک خودرو میپرسند که چرا قیمتها مدام بالا میرود و این نگرانی و اضطراب در سراسر نیویورک موج میزند. میانگین قیمت بنزین در نیویورک امروز ۵۰ درصد بیشتر از یک سال پیش است، در برخی مناطق قیمت بنزین معمولی از هر گالن ۵ دلار هم گذشته است.
این سناتور آمریکایی ادامه داد: این موضوع موجب بروز ناپایداری در سطح زندگی مردم شده است. اشتباه نکنید، جایگاههای عرضه سوخت قیمت جهانی نفت را تعیین نمیکنند. این رنج (افزایش قیمت ها) نتیجه مستقیم جنگ با ایران است. ترامپ باید این جنگ را فورا متوقف کند و قیمتها را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهد.
«کرستن گیلیبراند» سپس اضافه کرد: این جنگ غیرقانونی است و آمریکا نمیتواند یک جنگ غیرقانونی را بر ثبات اقتصاد و رفاه خانواده هایش ترجیح دهد.