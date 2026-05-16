سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان گفت:آتش نشانی در یک هفته گذشته ۱۰۵ شهروند را در اصفهان نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرآتشیار مجتبی دهقانی سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان با اشاره به عملکرد هفتگی نیروهای آتشنشانی اصفهان گفت: در هفته گذشته ۶ هزار و ۹۷۱ تماس از سوی شهروندان با سامانه ۱۲۵ برقرار شد که پس از بررسی و ارزیابی، ۲۲۸ تیم عملیاتی از ایستگاههای بیستوهشتگانه آتشنشانی برای انجام مأموریتهای مختلف به نقاط مختلف شهر اعزام شدند.
وی با بیان اینکه بخشی از این مأموریتها مربوط به حوادث آتشسوزی بوده است، افزود: در مجموع ۹۷ مورد حریق در سطح شهر به ثبت رسید که از این تعداد ۱۸ مورد مربوط به آتشسوزی وسایل نقلیه، ۱۰ مورد حریق در منازل مسکونی و ۹ مورد در واحدهای تجاری و صنعتی بوده است. همچنین ۳۹ مورد آتشسوزی در ضایعات صنعتی، کشاورزی و پسماندهای شهری رخ داده که با حضور بهموقع آتشنشانان مهار شده است.
سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: علاوه بر حریقها، در این مدت ۸۵ حادثه مختلف نیز توسط نیروهای آتشنشانی مدیریت شد که شامل ۶ مورد تصادف، ۲۰ مورد محبوس شدن افراد در آسانسور، ۱۳ مورد محبوس شدن در اماکن تجاری و کارگاهی و ۷ مورد گیر کردن حلقه در انگشت شهروندان بوده است.
دهقانی با اشاره به سایر مأموریتهای امدادی آتشنشانی گفت: در این بازه زمانی ۳۴ مورد عملیات مهار یا نجات حیوانات نیز انجام شد و همچنین ۷ حادثه دیگر از جمله حوادث ساختمانی نظیر گودبرداریهای ناایمن، تخریبهای غیراصولی و ریزش سازهها توسط نیروهای عملیاتی رسیدگی و ایمنسازی شد.
وی با تأکید بر نقش اقدامات پیشگیرانه در کاهش حوادث شهری تصریح کرد: در هفته گذشته ۸۴ مورد استقرار خودروهای اطفائیه در نقاط مختلف شهر برای تأمین ایمنی برنامهها و تجمعات شهری انجام شد و همچنین ۹۱ گشت ایمنی با هدف شناسایی نقاط پرخطر و ارتقای سطح ایمنی در مناطق مختلف اصفهان به اجرا درآمد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان افزود: در همین مدت ۴۶ تماس شهروندی نیز منجر به اعزام نیروهای عملیاتی برای ارائه خدمات ایمنی و بررسی شرایط محل شد که در بسیاری از موارد از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کرد.
دهقانی با اشاره به نتایج عملیاتهای انجامشده گفت: آتشنشانان اصفهانی در مجموع ۲۲۸ عملیات انجامشده طی هفته گذشته توانستند جان ۱۰۵ نفر از شهروندان گرفتار در حریق و حوادث مختلف را نجات دهند یا از بروز خسارتهای جانی بیشتر جلوگیری کنند.