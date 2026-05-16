مدیر امور مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین اعلام کرد: میزان مصرف برق در استان در حال حاضر مطلوب است، اما با مدیریت بهینه مصرف انرژی، می‌توان به صرفه‌جویی قابل توجهی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قافله باشی در خبر 20 شبکه قزوین گفت: بیش از 31 میلیون و 500 هزار نفر در سامانه جان فدا ثبت کرده اند ، افرادی که برای سربلندی و یاری رساندن به وطن گردهم آمده‌اند، اگر مدیریت بهینه مصرف انرژی هم، به مثابه کمک به کشور در شرایط جنگی در دستور کار این عزیزان قرار گیرد ما حدود 6 تا 7 هزار مگا وات صرفه جویی انرژی خواهیم داشت.