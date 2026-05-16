به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته سلامت، هفته جمعیت و روز اهدای عضو (۳۱ اردیبهشت) با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی سه مرکز درمان ناباروری در شهرستان‌های بیرجند، طبس و فردوس فعال است گفت:در سال گذشته ۱۶۰ زوج نابارور دارای فرزند شدند که ۱۰۳ مورد در بیرجند و مابقی در مراکز شهرستان‌های فردوس و طبس رخ داده است.

احمدی همچنین درخصوص کمبود پزشک متخصص در استان گفت: سال گذشته ۶۷ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف وارد استان شدند و در۱۵ بیمارستان مشغول فعالیت هستند، اما همچنان ما کمبود پزشک متخصص بویژه در رشته بیهوشی اطفال هستیم که برا تامین آن در حال پیگیری هستیم.

وی همچنین به ۳۱ اردیبهشت روز اهدای عضو اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون سه مورد اهدای عضو داشتیم که تاکید می‌شود رسانه‌ها بیشتر در فرهنگ سازی این موضوع تلاش کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز با اشاره به اینکه نرخ باروری و در استان دو و دو دهم است که نسبت به متوسط کشوری بالا است، اما روند کاهشی را طی می‌کند و زنگ خطری برای جایگزینی جمعیت در جامعه دارد گفت: قرارگاه دانشگاهی جوانی جمعیت در سال گذشته به صورت منظم تشکیل شده که ۹۸ مصوبه داشته و نود و پنج درصد مصوبات اجرایی شده و در حال پیگیری است.

شایسته همچنین با اشاره به اینکه کارگروه سقط عمدی جنین در دانشگاه تشکیل شده و در خصوص پیگیری از سقط نیز فعال است افزود:

۲۹۰ مشاوره برای انصراف از سقط در مراکز خدمات جامع سلامت انجام شده که ۱۵۳ منجر به تولد نوزاد شده و ۱۱۴ مورد بارداری بوده است.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی بیرجند هم ضمن خداقوت به سربازان نظام سلامت ایران به ویژه استان گفت: خدمات سلامت در جنگ لحظه‌ای متوقف نشد و در جنگ تحمیلی سوم دو هزار تولد در خراسان جنوبی رقم خورد.

گنجی فرد همچنین با اشاره به اینکه خوشبختانه کمبودی برای تامین دارو در استان نداریم افزود: اعلام آمادگی کردیم سایر استان‌هایی که در جنگ درگیر بودند تیم‌های درمانی را اعزام کنیم.

وی با اشاره به اینکه در دانشگاه علوم پزشکی سال گذشته ۷۷ طرح به اتمام رسیده است گفت: در هفته سلامت ۱۶ طرح بهداشتی و درمانی در خراسان جنوبی به بهره برداری می‌رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین از افتتاح و افزایش ظرفیت بخش دیالیز در مرکز جامع بیماران خاص خبر داد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی به صورت مستمر بر اقلام دارویی نظارت دارند گفت: اگر هم استانی‌ها در خصوص دارو مشکلاتی دارند با سامانه ۱۹۰ درمیان بگذارند.

۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت هفته سلامت نامگذاری شده است.