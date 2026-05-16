رئیس کمیته امداد امام خمینی دزفول گفت: به منظور تسهیل در پرداخت زکات غلات کشاورزان شهرستان، هم اکنون در سیلو‌ها و مراکز خرید گندم در دزفول تمهیدات پرداخت زکات غلات کشاورزان فراهم شده است.

وی تصریح کرد: سیلو‌ها و مراکز خرید گندم توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، اداره کل غله و بخش خصوصی آماده دریافت زکات غلات از کشاورزان هستند.

ایزد ادامه داد: در این زمینه علاوه بر دریافت غلات و محصولات کشاورزان، دریافت زکات بصورت غیرنقدی از کشاورزان در نظر گرفته شده است.

دبیر شورای زکات دزفول اظهار داشت: با توجه به اینکه اداره تعاون روستایی عضو شورای زکات است و مدیریت بخشی از سیلو‌های خرید گندم در اختیار این دستگاه است انتظار می‌رود همکاری در جمع آوری زکات بیشتر شود.

وی از تلاش همه دستگاه‌ها و ادارات عضو شورای زکات به ویژه امام جمعه قدردانی و اعلام کرد: سال گذشته خیرین دزفولی افزون بر ۴۰ میلیارد ریال زکات پرداخت کردند.

در سال زراعی جاری ۲۴ هزار و ۱۰۰ هکتار گندم آبی و ۱۴ هزار هکتار گندم دیم در دزفول کشت شده است و پیش بینی می‌شود بیش از ۹۰ هزار تن گندم از این سطح برداشت شود.