نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در دوگنبدان
نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی با برپایی۱۸۰ غرفه در دوگنبدان راه اندازی شد.
بهزاد جمالپور افزود: حدود ۲۵ درصد غرفهداران از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بومی شهرستان گچساران هستند و مابقی غرفهها به مشارکتکنندگان و تولیدکنندگانی از سایر نقاط کشور اختصاص دارد.
وی بیان کرد: در این نمایشگاه انواع کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوار از جمله پوشاک، کیف و کفش و دیگر اقلام مصرفی با کیفیت مناسب و قیمت متعارف عرضه میشود.
جمالپور با تأکید بر حمایت از تولید ملی تصریح کرد: تمامی کالاهای ارائهشده در این نمایشگاه تولید داخل است و به طور کامل از محصولات ایرانی تأمین شده است.
مدیر نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در گچساران هدف از برگزاری این نمایشگاه را تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز، تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد.
وی ادامه داد: برپایی چنین نمایشگاههایی میتواند علاوه بر ایجاد فضای رقابتی مناسب، زمینه رونق تولید داخلی و افزایش رضایت مصرفکنندگان را فراهم کند.