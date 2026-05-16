به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در گچساران گفت: این نمایشگاه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ دایر است و ۱۸۰ غرفه در آن فعالیت دارند.

بهزاد جمال‌پور افزود: حدود ۲۵ درصد غرفه‌داران از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بومی شهرستان گچساران هستند و مابقی غرفه‌ها به مشارکت‌کنندگان و تولیدکنندگانی از سایر نقاط کشور اختصاص دارد.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه انواع کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوار از جمله پوشاک، کیف و کفش و دیگر اقلام مصرفی با کیفیت مناسب و قیمت متعارف عرضه می‌شود.

جمال‌پور با تأکید بر حمایت از تولید ملی تصریح کرد: تمامی کالاهای ارائه‌شده در این نمایشگاه تولید داخل است و به طور کامل از محصولات ایرانی تأمین شده است.

مدیر نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در گچساران هدف از برگزاری این نمایشگاه را تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز، تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد.