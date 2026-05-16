به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، کادر درمان و جمعی ازمسئولان مهاباد در گرامیداشت هفته سلامت، با تجدید بیعت با شهدای والامقام، باردیگر برتعهد خود به ارزش‌های انقلاب وآرمان‌های والای شهدا و ادامه راه آنان تأکید کردند. در این آیین، محمدصادق امیرعشایری فرماندار ویژه مهاباد گفت: مقاومت و ایستادگی و یاد و نام شهدا و ادامه این راه، رمز موفقیت در برابر دشمن آمریکایی صهیونیستی است.

این تجدید بیعت، بیانگر این است که جامعه پزشکی، ضمن تکریم شهدا، وظیفه‌ی خود می‌داند در مسیرخدمت به مردم و ارتقای سلامت جامعه، با تمام توان و فداکاری گام بردارد.