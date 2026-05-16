پخش زنده
امروز: -
برنامههای «تهران ۲۰»، با بررسی حقوق کارگران و بازنشستگان و «وطنم ایران»، از تقابل تمدنی تا روایت مقاومت در شب شهادت امام جواد (ع)، از رادیو و تلویزیون پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان و لایحه نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی، موضوع گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران پخش میشود.
«حشمتالله نوروزی»، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، و «علیاصغر بیات»، رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، در این برنامه به بررسی لایحه نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگان و حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ خواهند پرداخت.
همچنین «سمیه گلپور»، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، به صورت تلفنی میهمان برنامه خواهد بود تا در خصوص مطالبات کارگران گفتوگو کند.
برنامه «تهران ۲۰»، کاری از گروه تهران و شهروندی شبکه تهران، با اجرای «علی مروی» و «محمدرضا سلمانی» و تهیهکنندگی «مجتبی احمدی»، شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۰، از شبکه تهران پخش می شود.
برنامه «وطنم ایران»، از ساعت ۱۸ تا ۲۰، با اجرای حمیرا فراتی و میلاد عبدیان، در گفتوگو با استادان حوزه تاریخ، جامعهشناسی و رسانه، به بررسی ابعاد تمدنی تقابل ایران و غرب، اصلاح الگوی مصرف در شرایط جنگ تحمیلی سوم و روایتهای رسانهای مقاومت میپردازد و همزمان با شب شهادت امام جواد (ع) با مشهد مقدس ارتباط زنده برقرار میکند.
در این برنامه دکتر شفیعی کمالآبادی، پژوهشگر و استاد مطالعات تاریخ تمدن، با موضوع «ایران از گذشته تا امروز» به تحلیل ریشههای تاریخی تقابل ایران و غرب میپردازد.
در ادامه دکتر افضلی جامعهشناس، موضوع «اصلاح الگوی مصرف» را در بستر جنگ تحمیلی سوم واکاوی میکند. این بخش با تمرکز بر رفتارشناسی اجتماعی، به مطالبه رهبر جوان انقلاب در اصلاح سبک مصرف و شکلگیری پویشهای خودجوش مردمی برای مدیریت منابع میپردازد.
بخش مذهبی برنامه با حضور یک کارشناس دینی در استودیو، به روایتهای تاریخی ـ سیاسی زندگی امام جواد (ع) اختصاص دارد و تبیین میکند که آن امام جوان چگونه با خردورزی، درایت و تقویت وحدت اجتماعی، در نبرد روایتها نقشآفرینی کرد.
«۶۰ ثانیه با دنیای کتاب» با اجرای مرجان رازدشت، خبرنگار حوزه کتاب، به اخبار نخستین روز برگزاری مجازی نمایشگاه بینالمللی کتاب اختصاص دارد. همچنین در بخش «در هوای دانایی»، رسول تبیک به معرفی کتاب به همت یلدا احتشامی میپردازد.
در ادامه، دکتر حسن بهشتی کارشناس رسانه، با موضوع «روایتهای رسانه در جنگ تحمیلی سوم» به بررسی نقش هنرمندان و مفهوم «بعثت هنرمندان در امتداد بعثت مردم» میپردازد و تفاوت اسطورهسازی ایرانی با روایتپردازی افسانهای در جهان را تحلیل میکند.
این برنامه به تهیهکنندگی خادمی و سردبیری و نویسندگی راحله سادات آجودانی، روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فرهنگ همراه خواهد بود.