به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ اسماعیل منصوری گفت: در ادامه اجرای برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی، اکیپ های دامپزشکی خدابنده با حضور در روستا‌های آقبلاغ سفلی، شوراب، ینگجه و هیرآباد اقدام به واکسیناسیون دام‌های سبک کردند.

وی افزود: در این عملیات، ۷ هزار رأس دام سبک علیه بیماری‌های آبله و بروسلوز واکسینه شدند؛ بیماری‌هایی که در صورت شیوع می‌توانند موجب تلفات دامی، کاهش تولید و بروز خسارات اقتصادی برای دامداران شوند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خدابنده با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه گفت: واکسیناسیون دام‌ها یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای کنترل بیماری‌های واگیردار و حفظ سلامت جمعیت دامی محسوب می‌شود و نقش مهمی در پایداری تولید و تأمین فرآورده‌های سالم دامی دارد.

وی افزود: حضور مستمر اکیپ‌های دامپزشکی در مناطق روستایی و اجرای برنامه‌های مراقبتی و ایمن‌سازی، موجب کاهش احتمال شیوع بیماری‌ها و حمایت از سرمایه دامی دامداران می‌شود.

گفتنی است این عملیات با همکاری دامداران منطقه و به منظور ارتقای سطح بهداشت دام، حمایت از تولیدکنندگان و تأمین امنیت غذایی جامعه انجام شد.