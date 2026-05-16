پخش زنده
امروز: -
معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: افزایش تقاضای صنایع برای تأمین برق از بازار بورس انرژی منجر به رونق بیشتر معاملات در تابلوی برق سبز و آزاد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مصطفی رجبی مشهدی» با اشاره به تامین برق مازاد بر سقف مصرف از طریق تابلوی برق سبز و آزاد در بورس انرژی گفت: همزمان با آغاز دوره گرم سال و تعیین سقف مصرف برای مشترکان بزرگ، قیمت برق در تابلوی برق سبز و آزاد در بورس انرژی به ترتیب به حدود ۸۶۰۰ و ۹۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت رسیده است.
وی افزود: با توجه به نیاز مشترکان عمده، برای سرمایه گذاران در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و حرارتی جذابیت بیشتری ایجاد شود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو بیان کرد: تابلوی برق سبز و برق آزاد در بورس انرژی بستر عرضه و خرید برق بر پایه سازوکار عرضه و تقاضاست و امکان فروش مستقیم برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر به مصرفکنندگان را فراهم میکند.
به گفته رجبی مشهدی، مشارکت خریداران برق در این بازار میتواند سیگنال مهمی برای حمایت از سرمایهگذاران و تسریع توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و حتی نیروگاههای حرارتی جدید باشد.
وی تصریح کرد: افزایش تقاضای صنایع برای تأمین برق از بازار بورس انرژی منجر به رونق بیشتر معاملات در تابلوی برق سبز و آزاد میشود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: توسعه بازار رقابتی برق در بورس انرژی و شکلگیری سیگنالهای قیمتی واقعی در این بازار، علاوه بر شفافتر شدن قیمت برق، میتواند انگیزه سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای جدید تجدیدپذیر و حرارتی را افزایش داده و به تقویت ظرفیت تولید برق کشور در سالهای آینده کمک کند.