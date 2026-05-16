رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی موالید پایتخت در سال ۱۴۰۴، گفت: امروز در نقطهای هستیم که باید با تجدید عهد با رهبر شهیدمان، روشهایمان را برای باز کردن گرههای ذهنی مردم بازنگری کنیم و اجازه ندهیم منیتها و انحرافات محاسباتی، ما را از رسیدن به قله بازدارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم اردبیلی در نشست هماندیشی کنشگران جمعیت با اشاره به مسئله بحران جمعیت در کشورمان گفت: نزدیک به دو دهه است که نرخ باروری در کشور ما به حد جایگزینی نمیرسد، اگرچه قانون جوانی جمعیت، گامی لازم برای تغییر جهت سیاستهای رسمی بود، اما باید بپذیریم که تصمیم برای فرزندآوری در چهاردیواری خانوادهها گرفته میشود و با ابلاغ رسمی و بخشنامه دولتی لزوماً تغییر نمیکند.
اردبیلی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، حدود ۷۵ هزار نوزاد در شهر تهران متولد شدند، اما آمارهای جدید نشان میدهد که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۶۳ هزار تولد رسیده است؛ این کاهش ۱۲ هزار نفری بالغ بر ۱۵ درصد افت موالید در یک سال، نشاندهنده تداوم روند افولی نرخ باروری در تهران است.
مشاور زنان و خانواده شهردار تهران ادامه داد: درحالی که انتظار میرفت با رسیدن نرخ باروری به مرز ۱.۵ سرعت کاهش کند شود، اما در تهران شاهد سقوط نرخ باروری به عدد ۱.۳۵ هستیم که نشاندهنده وضعیت بسیار پایین تولد است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: گاهی با وجود تلاش خالصانه و تأمین اعتبار، به دلیل خطای محاسباتی در مسیر اشتباه حرکت میکنیم، یکی از این خطاها، نگاه دولتزده به جمعیت است؛ نباید اجازه دهیم مردم فکر کنند فرزندآوری تکلیفی است که برای حل مشکلات دولت انجام میدهند.
وی ادامه داد: ما باید انگاره فرزند دولت را به فرزندخانواده تبدیل کنیم تا هر خانواده فرزند را مایه شکوفایی و آینده خود بداند.
اردبیلی با اشاره به دغدغههای همیشگی رهبر شهید انقلاب تا آخرین لحظات زندگی شریفشان، خاطرنشان کرد: مسئله جمعیت همواره اولویت اول کشور بوده و است. ما نسبت به توصیههای رهبرشهیدمان در ابتدای دهه نود مبنی بر نخبگانی کردن این موضوع، قصور داشتهایم و امروز باید با زدودن منیتها و منزوی نکردن گروههای مختلف، این مسئله را به دغدغه ملی تبدیل کنیم.
اردبیلی با اشاره به آمادگی معاونت جوانی جمعیت و فرزندآوری مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران برای بسترسازی و حمایت از کنشگران یادآورشد: ظهور ظرفیتهای جدید در میدان به معنای لزوم بازنگری در روشهای قدیمی است؛ ما باید با ایدههای نوآورانه سراغ ترسها و گرههای ذهنی مردم برویم؛ تهران به عنوان شهر جریانساز، همانطور که مبدأ افول جمعیت بود، باید پیشران تغییر روند و صعود نرخ باروری در کشور باشد.
گفتنی است؛ در بخش دیگری از این برنامه، کنشگران جمعیت به ارائه ایدهها و طرحهای عملیاتی خود در خصوص مسئله جمعیت پرداختند. بر این اساس به منظور حمایت از مرحله نخست اجرای طرحهای برگزیده، مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران مبلغ ۱۵ میلیارد ریال اعتبار به ایدههای برتر اختصاص داده است تا مسیر برای پیادهسازی الگوهای نوآورانه در حوزه جمعیت هموار شود.