رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک اطفال با اشاره به رشد هزینههای بستهبندی و مواد اولیه از تلاش تولیدکنندگان برای جلوگیری از افزایش قیمت شیرخشک اطفال به منظور حمایت از خانوادهها خبر داد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ هانی تحویلزاده، در تشریح وضعیت فعلی صنعت تولید شیرخشک اطفال گفت: هزینههای بستهبندی به شدت افزایش یافته است، اما تولیدکنندگان تا جای ممکن از انتقال این هزینهها به خانوادهها خودداری کردهاند تا قیمت نهایی شیرخشک اطفال بدون تغییر باقی بماند.
وی با اشاره به رشد روزانه و هفتگی قیمت مواد اولیه از جمله قوطیهای فلزی و محصولات پلیمری افزود: تولیدکنندگان عملاً بار مالی این تورم را به دوش کشیدهاند، اما ادامه این روند منجر به بروز بحران نقدینگی در صنعت شده است.
تحویلزاده در ادامه به ناتوانی در دریافت تسهیلات حمایتی اشاره کرد و گفت: اگرچه بانکها تسهیلاتی ارائه میدهند، اما شرایط آنها از جمله بررسی گردش حساب و نرخهای بهرهای که بسیار بالاتر از تورم رسمی کشور است، فشار مضاعفی را بر تولیدکننده وارد میکند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک اطفال افزود: در چنین شرایطی، وامهای بانکی نه تنها گرهی از مشکل نقدینگی باز نمیکنند، بلکه کمکی نیز به توسعه یا ادامه تولید نخواهند کرد.