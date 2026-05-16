

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ بر اساس جدول پخش اعلام شده، برنامه «مدرسه تلویزیونی ایران» امروز شنبه (بیست و ششم اردیبهشت تا پنج شنبه سی و یکم اردیبهشت) از ساعت هشت تا هفده روی آنتن می‌رود.

شنبه: فارسی سوم ، فارسی ششم ، ریاضی ششم

یک شنبه: باز پخش مطابق با جدول زمانی روز شنبه از ساعت ۱۷

دوشنبه: فارسی هفتم ، ریاضی هشتم ، ریاضی نهم

سه شنبه: باز پخش مطابق جدول زمانی روز دوشنبه از ساعت ۱۷

چهارشنبه: فارسی دهم، ریاضی یازدهم ، ریاضی دوازدهم

پنج شنبه: باز پخش مطابق جدول زمانی روز چهارشنبه از ساعت ۱۷