شبکه آموزش سیما برنامه پخش دروس مدرسه تلویزیونی ایران با نیازهای ویژه را از امروز تا پنج شنبه (۳۱ اردیبهشت) اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ بر اساس جدول پخش اعلام شده، برنامه «مدرسه تلویزیونی ایران» امروز شنبه (بیست و ششم اردیبهشت تا پنج شنبه سی و یکم اردیبهشت) از ساعت هشت تا هفده روی آنتن میرود.
شنبه: فارسی سوم ، فارسی ششم ، ریاضی ششم
یک شنبه: باز پخش مطابق با جدول زمانی روز شنبه از ساعت ۱۷
دوشنبه: فارسی هفتم ، ریاضی هشتم ، ریاضی نهم
سه شنبه: باز پخش مطابق جدول زمانی روز دوشنبه از ساعت ۱۷
چهارشنبه: فارسی دهم، ریاضی یازدهم ، ریاضی دوازدهم
پنج شنبه: باز پخش مطابق جدول زمانی روز چهارشنبه از ساعت ۱۷