پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان لرستان از شناسایی و انهدام انبار احتکار بیش از ۶ هزار تُن سیمان در حاشیه شهر خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار محمدرضا هاشمیفر فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: در مقابله قاطع با قاچاقچیان و محتکران کالاهای اساسی و خنثیسازی تهدیدات اقتصادی دشمنان، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی و پلیس امنیت اقتصادی، در یک اقدام اطلاعاتی و ضربتی مشترک، انبار احتکار سیمان را در حاشیه شهر خرمآباد شناسایی کردند.
وی افزود: با هماهنگی قضائی، در بازرسی از این انبار، بیش از شش هزار تُن سیمان احتکار شده کشف و عوامل مربوطه شناسایی و با تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
سردار هاشمیفر هشدار داد: همه باید در کنار مردم باشیم و با اتحاد، تهدیدات و توطئههای دشمنان را خنثی کنیم. نباید اجازه دهیم عدهای با کسب منافع نامشروع، بر جامعه ظلم روا دارند.
فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: این هشداری است به تمام کسانی که به دنبال فرصتطلبی و سوءاستفاده هستند. اطمینان داشته باشند که با قاطعیت و با پشتیبانی دستگاههای مربوطه، بهویژه دستگاه قضائی، با اخلالگران اقتصادی برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
سردار هاشمیفر از همکاری و همراهی ارزشمند مردم با مجموعه انتظامی و همچنین حمایتهای دستگاه قضائی از حافظان امنیت در راستای احقاق حقوق شهروندان تقدیر و تشکر کرد