به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مراسم عزاداری شهادت حضرت امام محمدتقی (ع)، نهمین اختر تابناک امامت و ولایت، همراه با بزرگداشت رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی ساعت ۱۰ صبح فردا در مسجد شیخ‌الاسلام قزوین با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان استانی برپا خواهد شد.

حجت‌الاسلام سید شمس‌الدین موسوی شالی سخنران این مراسم خواهد بود و در خصوص سیره نورانی امام جواد (ع) و ابعاد شخصیتی و مبارزاتی رهبر شهید انقلاب سخنرانی خواهد کرد.

از عموم مردم مؤمن و ولایت‌مدار دعوت شده است با حضور در این آیین معنوی، در گرامیداشت یاد و خاطره اهل‌بیت (ع) و شهدای انقلاب اسلامی مشارکت کنند.