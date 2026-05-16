گروهی از دانشآموزان کشورمان با طراحی رباتی در قالب «رستوران هوشمند» تصویری از آینده صنعت خدمات را به نمایش گذاشته است که در آن بخش زیادی از فرآیندها را رباتها انجام میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این ربات با بهرهگیری از حسگرها، سیستم تعقیب خط و قابلیت تعامل صوتی میتواند وظایف مختلف یک رستوران، از خوشامدگویی به مهمانان تا شبیهسازی فرآیند پختوپز را اجرا کند.
از جمله ویژگیهای این ربات میتوان به سیستم تعقیب خط دقیق و پایدار برای حرکت بدون خطا در مسیرهای مشخص اشاره کرد. همچنین این ربات به اسپیکر داخلی مجهز است که امکان پخش صدا و تعامل صوتی با محیط و کاربران را فراهم میکند.
یکی دیگر از قابلیتهای جالب این طرح ، شبیهسازی خلاقانه فرآیند پختوپز است. در این بخش، جرقه گاز، شبیهسازی شعله، موتور همزن و افکت بخار بهگونهای طراحی شدهاند که روند آشپزی به شکل نمایشی و جذاب بازسازی شود. علاوه بر این، ربات قادر است با استفاده از سنسور فاصله، انسان را بهصورت هوشمند دنبال کرده و همزمان فاصله ایمن خود را حفظ کند.
مغز الکترونیکی این ربات یک سیستم کنترل مبتنی بر ماژول ESP۳۲ است که با استفاده از حسگرهای مادونقرمز و اولتراسونیک محیط اطراف را تشخیص میدهد و سپس با دقت بالا فرمانهای لازم را به سرووها و موتورهای DC ارسال میکند.
این ربات از بخشهایی مانند ماژول ESP۳۲، موتورهای DC، باتری لیتیومیون سه سل و حسگرهای مادونقرمز و اولتراسونیک تشکیل شده است. ساختار آن نیز در نرمافزار SolidWorks مدلسازی شده و با استفاده از چهار چرخ مجهز به موتور DC حرکت پایدار و کنترلشدهای دارد.
ساختار مکانیکی ربات نیز با بهرهگیری از مدلسازی پارامتریک در SolidWorks طراحی شده است. در شاسی این ربات محلهای نصب اختصاصی برای ماژول ESP۳۲، درایورهای موتور و حسگرها در نظر گرفته شده تا در هنگام مونتاژ، همترازی و استقرار دقیق قطعات بهدرستی انجام شود.