به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این ربات با بهره‌گیری از حسگرها، سیستم تعقیب خط و قابلیت تعامل صوتی می‌تواند وظایف مختلف یک رستوران، از خوشامدگویی به مهمانان تا شبیه‌سازی فرآیند پخت‌وپز را اجرا کند.

از جمله ویژگی‌های این ربات می‌توان به سیستم تعقیب خط دقیق و پایدار برای حرکت بدون خطا در مسیر‌های مشخص اشاره کرد. همچنین این ربات به اسپیکر داخلی مجهز است که امکان پخش صدا و تعامل صوتی با محیط و کاربران را فراهم می‌کند.

یکی دیگر از قابلیت‌های جالب این طرح ، شبیه‌سازی خلاقانه فرآیند پخت‌وپز است. در این بخش، جرقه گاز، شبیه‌سازی شعله، موتور همزن و افکت بخار به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که روند آشپزی به شکل نمایشی و جذاب بازسازی شود. علاوه بر این، ربات قادر است با استفاده از سنسور فاصله، انسان را به‌صورت هوشمند دنبال کرده و هم‌زمان فاصله ایمن خود را حفظ کند.

مغز الکترونیکی این ربات یک سیستم کنترل مبتنی بر ماژول ESP۳۲ است که با استفاده از حسگر‌های مادون‌قرمز و اولتراسونیک محیط اطراف را تشخیص می‌دهد و سپس با دقت بالا فرمان‌های لازم را به سروو‌ها و موتور‌های DC ارسال می‌کند.

این ربات از بخش‌هایی مانند ماژول ESP۳۲، موتور‌های DC، باتری لیتیوم‌یون سه سل و حسگر‌های مادون‌قرمز و اولتراسونیک تشکیل شده است. ساختار آن نیز در نرم‌افزار SolidWorks مدل‌سازی شده و با استفاده از چهار چرخ مجهز به موتور DC حرکت پایدار و کنترل‌شده‌ای دارد.

ساختار مکانیکی ربات نیز با بهره‌گیری از مدل‌سازی پارامتریک در SolidWorks طراحی شده است. در شاسی این ربات محل‌های نصب اختصاصی برای ماژول ESP۳۲، درایور‌های موتور و حسگر‌ها در نظر گرفته شده تا در هنگام مونتاژ، هم‌ترازی و استقرار دقیق قطعات به‌درستی انجام شود.