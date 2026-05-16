به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حماس به مناسبت شهادت فرمانده کل گردان‌های قسام، عزالدین حداد ضمن اعلام تسلیت به مردم فلسطین بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به این شرح است.

جنبش حماس، با افتخار و قلبی آکنده از اندوهی آمیخته با ایمان و صبر، شهادت رهبر بزرگ، فرمانده کل گردان‌های قسام، مجاهد شهید عزالدین حداد (ابوصهیب) را به ملت فلسطین، امت عربی و اسلامی و همه آزادگان جهان تسلیت می‌گوید. وی عصر جمعه ۱۵ مه ۲۰۲۶، در جنایتی بزدلانه، همراه با همسرش «ام صهیب»، دخترش «نور» و شماری از غیرنظامیان بی‌گناه در غزه به شهادت رسید. او پس از عمری جهاد، فداکاری و دفاع از مردم و مقدسات، تا آخرین لحظه ثابت‌قدم ماند.

ابوصهیب نمونۀ برجسته یک فرمانده مقاوم بود؛ عمر خود را در مبارزه با اشغالگران سپری کرد و از ارکان اصلی مقاومت در غزه به شمار می‌رفت. رهبری او در نبرد طوفان‌الاقصی، برای رزمندگان قسام الهام‌بخش و برای دشمن کوبنده بود. در جریان طوفان‌الاقصی، دو پسرش «صهیب» و «مؤمن» و دامادش «محمود ابوحصیره» را در راه قدس تقدیم کرد و اکنون خود نیز به آنها پیوست. این صحنه، عظمت فداکاری رهبران مقاومت و خانواده‌هایشان را در راه فلسطین به تصویر می‌کشد.

این جنایت و ادامه حملات رژیم صهیونیستی پس از آتش‌بس، ماهیت فاشیستی و جنایتکارانه این رژیم، نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی و تلاش برای شکستن اراده ملت فلسطین را آشکار می‌سازد. حماس تأکید می‌کند: این جنایت، جامعۀ بین‌المللی و کشور‌های میانجی را در برابر مسئولیت خود برای توقف جنایات و اجرای کامل توافق قرار می‌دهد. سکوت جهانی و فشار نیاوردن بر نتانیاهو، اشغالگران را در جنایاتشان گستاخ‌تر کرده است.

حماس اعلام می‌دارد که خون این شهید و دیگر رهبران مقاومت هدر نخواهد رفت و مسیر جهاد و آزادی با قدرت بیشتری ادامه می‌یابد. حماس از مردم فلسطین می‌خواهد بیش از پیش همبسته و استوار بمانند. ابوصهیب با شهادت خود، به نماد فداکاری، پایداری و وفاداری به فلسطین، قدس، مسجدالاقصی و اسرا تبدیل شد تا سیره‌اش مکتبی برای نسل‌های آینده در تمسک به اصول ملی باشد.