پخش زنده
امروز: -
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: در سالهای اخیر، میزان تخصیص وامهای ازدواج و فرزندآوری در استان در مقایسه با تعداد درخواستها بسیار کم و پایین بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛علی ذوالقدر در نشست خبری به مناسبت هفته ملی ازدواج و هفته ملی جمعیت با ارائه وضعیت ارائه وامهای ازدواج و فرزندآوری در استان، گفت: عملکرد نامناسب بانکهای دولتی در ارائه وام (بهویژه وامهای ازدواج و فرزندآوری) به عنوان یک مساله مهم و تأثیرگذار در جامعه مطرح است.
وی افزود: بسیاری از متقاضیان وام، به دلیل مشکلات موجود به سمت بانکهای خصوصی نمیروند و فشار بر بانکهای دولتی افزایش مییابد.
ذوالقدر گفت: تخصیص وامها بین بانکها و استانها نابرابر است، به عنوان مثال، در برخی استانها (مانند زنجان) درصد کمتری از متقاضیان موفق به دریافت وام شدهاند.
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، ۱۰ هزار و ۹۰۰ فقره وام ازدواج به استان تخصیص یافته بود که ۲ هزار و ۷۹۳ نفر در صف انتظار بودند و در سال ۱۴۰۳ هم میزان وامهای اعطایی ۹ هزار و ۷۸۲ مورد و تعداد متقاضی صف انتظار ۶ هزار و ۵۷۰ نفر بوده است.
ذوالقدر افزود: طی ۹ ماهه سال گذشته، هشت هزار و ۲۶۱ فقره وام ازدواج در استان تخصیص یافته بود که تعداد متقاضی در صف انتظار ۶ هزار و ۹۹۴ نفر بوده است.
وی اضافه کرد:مقایسه این آمارها نشاندهنده افزایش چشمگیر تعداد متقاضیان در صف انتظار است.
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان ادامه داد: تأخیر در پرداخت وامها به افزایش تنشهای خانوادگی و مشکلات زوجین منجر میشود و وامهای ازدواج و فرزندآوری با وجود هدفگذاریهای مثبت (مانند حمایت از خانواده و افزایش جمعیت) به دلیل مشکلات اجرایی، اثربخشی لازم را ندارند.
ذوالقدر افزود: مشکلات موجود در زمینه ارائه این وامها، ریشه در مسائل ساختاری مانند کمبود منابع، نابرابری در توزیع، فقدان شفافیت و نظارت ناکافی دارد.
وی گفت: تأخیر در پرداخت وامها میتواند پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی جدی به دنبال داشته باشد از این رو برای بهبود وضعیت به اصلاحات اساسی در سیاستگذاری و اجرای این وامها نیاز است.
هدیه ویژه به زوجهای جوان؛ افتتاح اتاق عقد رایگان در زنجان
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان، یکی از اقدامات این معاونت امسال، راهاندازی اتاق عقد رایگان با همکاریهای استانداری و خیرین اعلام کرد و گفت: هدف، ارائه خدمات رایگان در حوزه ازدواج و کاهش هزینههای مرتبط با آن است.
ذوالقدر افزود: این اتاق عقد شیک و رایگان در حد جوانان زنجانی است که شامل خدمات پذیرایی (با پرداخت هزینه) خواهد بود که این اقدام به عنوان یک گام مهم برای تسهیل ازدواج جوانان و کاهش هزینههای اولیه آن تلقی میشود.