به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال در حکمی محمود افشاردوست را به عنوان مدیر تیم‌های ملی هندبال مردان ایران منصوب کرد.

افشاردوست قبل از این به عنوان مشاور رییس فدراسیون هندبال در این فدراسیون فعالیت می‌کرد.

گفتنی است؛ در سوابق محمود افشاردوست، بازیکن و مربی پیشین تیم ملی والیبال، دبیرکلی فدراسیون والیبال و مدیریت سازمان ورزش و تفریحات جزیره کیش دیده می‌شود.