مدیر کل منابع طبیعی مازندران از دستگیری دو نفر از عاملان قطع غیرمجاز درختان در منطقه پهنهکلا شهرستان ساری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل منابع طبیعی مازندران – منطقه ساری گفت: با دستگیری عاملان قطع درخت در منطقه پهنهکلا شهرستان ساری، باند سازمانیافته قاچاق چوب منهدم شد.
علی باقری جامخانه افزود: در پی دریافت گزارشهای مردمی و گشت و مراقبت مستمر نیروهای یگان حفاظت، موضوع در دستور کار ویژه قرار گرفت و یگان حفاظت ادارهکل با همکاری نماینده پلیس امنیت اقتصادی مستقر در ادارهکل، پس از رصد و شناسایی تحرکات متخلفان، در عملیاتی هدفمند، موفق به دستگیری دو نفر از آنان شدند و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند.
وی با بیان اینکه متهمان در قالب یک باند سازمان یافته فعالیت میکردند افزود: این افراد پس از قطع غیرمجاز درختان جنگلی، نسبت به دپو و انتقال چوب آلات اقدام و آن را در استانهای همجوار به فروش میرساندند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری ادامه داد: در جریان عملیات دستگیری، یکی از قاچاقچیان با نیروهای حفاظتی وارد درگیری شد که با هوشیاری و اقدام قاطع مأموران، مهار و بازداشت شد.
باقری با تأکید بر اینکه هرگونه تعرض به انفال و منابع طبیعی با برخورد قانونی و بدون اغماض مواجه خواهد شد، تصریح کرد: پرونده متخلفان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و پیگیری برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی این باند ادامه دارد.
هشدار قاطع به قاچاقچیان چوب
مدیرکل منابع طبیعی مازندران – منطقه ساری با هشدار جدی به سودجویان و قاچاقچیان چوب تأکید کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با هرگونه قطع، حمل و فروش غیرمجاز چوب بهصورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عدهای با تخریب سرمایههای ملی، منافع عمومی را به خطر اندازند.
باقری همچنین از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند.