فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان البرز از نجات یک قطعه جوجه جغد در محدوده جاده قزل‌حصار و انتقال آن به مرکز تخصصی بازپروری حیات وحش خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید حسن ثریا گفت:یکی از شهروندان هنگام جابه‌جایی تجهیزات در یک واحد صنعتی، متوجه حضور یک جوجه جغد شد. با توجه به نامناسب بودن شرایط کارگاه برای ادامه حیات این پرنده، وی آن را به یگان حفاظت محیط زیست تحویل داد.



به گفته وی، پس از انجام بررسی‌های اولیه و اطمینان از سلامت پرنده، جوجه جغد برای نگهداری و طی مراحل رشد به یکی از مراکز مجاز بازپروری حیات وحش منتقل شد.

رئیس اداره مدیریت حیات وحش استان البرز نیز با اشاره به اینکه جغد‌های کوچک‌جثه در فهرست پرندگان حمایت‌شده کشور قرار دارند، گفت این گونه نقش مهمی در کنترل آفات و حفظ تعادل زیستی در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایفا می‌کند.

وی افزود: فصل جوجه‌آوری این پرنده از اواخر فروردین آغاز می‌شود و زیستگاه آن شامل تپه‌ماهورها، مناطق صخره‌ای کم‌ارتفاع و نواحی نیمه‌خشک است.

یگان حفاظت محیط زیست از شهروندان خواست در صورت مشاهده جانوران وحشی، به‌ویژه نوزادان حیات وحش در محیط‌های انسانی، از جابه‌جایی یا نگهداری خودسرانه خودداری کرده و موضوع را به ادارات محیط زیست اطلاع دهند.