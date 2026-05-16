مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: بر اثر تصادف خودروی سواری در محور سلماس - ارومیه ۶ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد خودروی سواری تیبا و پراید در محور سلماس - ارومیه (نرسیده به شهربازی دیلمان باغی) اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلال احمر شهرستان سلماس به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: این حادثه ۶ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.