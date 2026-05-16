استخدام هوش مصنوعی در اداره مالیات بریتانیا برای شناسایی کلاهبرداران مالیاتی
اداره مالیات و گمرک بریتانیا (HMRC) در قراردادی ۱۰ ساله به ارزش ۱۷۵ میلیون پوند، از ظرفیتهای هوش مصنوعی شرکت «کوانتکسا» برای کشف کلاهبرداریها و شناسایی خطاهای اظهارنامههای مالیاتی استفاده خواهد کرد.
و به نقل از بی بی سی، سازمان امور مالیاتی بریتانیا با هدف هوشمندسازی نظارتهای مالی، به استفاده از ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی روی آورده است.
این فناوری با تحلیل و ترکیب دادههای جمعآوری شده، نه تنها به شناسایی افرادی که سعی در پنهان کردن فعالیتهای غیرقانونی دارند کمک میکند، بلکه خطاهای غیرعمدی در پرداختها را نیز ردیابی خواهد کرد.
مدیران این پروژه تأکید کردهاند که هوش مصنوعی در این سازمان جایگزین قضاوت انسانی نخواهد شد، بلکه به عنوان ابزاری برای حمایت از تصمیمگیریهای شفاف و قابل حسابرسی عمل میکند تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.
این اقدام بریتانیا در پی تجربه موفق ایالات متحده صورت میگیرد؛ کشوری که توانست با استفاده از تکنولوژی مشابه، میلیاردها دلار از کلاهبرداریهای مالیاتی جلوگیری کند.