به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رودسر گفت: مرحوم حاج سید ابراهیم میربابائیان پدرشهید والامقام سیدرضی میربابائیان به فرزند شهیدش پیوست.

صابر سبحانی افزود: مرحوم حاج سید ابراهیم میربابائیان پس از سپری نمودن یک دوره بیماری به علت کهولت سن دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گفته وی پیکر مرحوم میربابائیان پس از تشییع در جوار مزار فرزند شهیدش در گلزار شهدای رودسر به خاک سپرده شد.

سرباز شهید سید رضی میربابائیان سال ۶۹ در شهر مرزی سیلوانه استان آذربایجان غربی به دست عناصر ضد انقلاب به شهادت رسید.