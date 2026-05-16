به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی از ارائه تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی، ویژه زوج‌های جوان خبر داد و گفت: در قالب تفاهم‌نامه وزارت ورزش و جوانان، زوج‌ها می‌توانند در هفته ازدواج (۲۶ اردیبهشت تا ۳ خرداد) با مراجعه به مراکز تسهیل ازدواج در ادارات ورزش و جوانان استان، معرفی‌نامه دریافت کنند.به گفته الهامی این افراد پس از معرفی به مجموعه‌های بزرگ ارائه کننده لوازم خانگی، می‌توانند از تسهیلات اعتباری خرید بهره‌مند شوند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی افزود: دولت در تلاش است با بهره‌گیری از ظرفیت تولیدات داخلی با عناوینی مانند «دوستدار جوان» و «دوستدار خانواده»، بخشی از فشار‌های اقتصادی زوج‌های جوان را کاهش دهد.