به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همزمان با اجرای مرحله دهم طرح کالابرگ الکترونیکی، بازرسان به‌صورت سرزده از فروشگاه‌های سطح شهر بازدید کردند.

این بازدیدها با هدف نظارت بر نحوه عرضه کالاهای مشمول طرح، جلوگیری از گران‌فروشی و اطمینان از رعایت حقوق مصرف‌کنندگان انجام شد.

گفته می‌شود در این طرح، نحوه ثبت و ارائه کالابرگ، درج قیمت‌ها و موجودی اقلام اساسی به‌طور ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.