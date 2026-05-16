کاپیتان تیم ملی هندبال زنان در پایان بیست و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر از میادین ورزشی خداحافظی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مینا وطن پرست، کاپیتان و ستاره تیم ملی هندبال زنان که در سالهای اخیر نقش کلیدی و مهمی در افتخارات بی نظیر هندبال زنان ایران در میادین بین المللی داشته، تصمیم گرفت در ۳۶ سالگی به دوران حرفهای خود پایان دهد.
وطن پرست که افتخاراتی همچون سه دوره متوالی حضور در میان ۴ تیم برتر آسیا و شرکت در مسابقات قهرمانی جهان و کسب مدال برنز بازیهای کشورهای اسلامی را در رده ملی در کارنامه دارد و در رقابتهای لیگ برتر نیز عناوین مختلفی کسب کرده، بعد از پایان بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال زنان از میادین ورزشی خداحافظی کرد.
مینا وطن پرست که از سال ۷۸ و در ۱۰ سالگی وارد رشته هندبال شده بود، از سال ۸۴ حضور مستمری در تیم ملی هندبال داشت و در سالهای اخیر نیز وظیفه کاپیتانی تیم ملی را برعهده گرفته بود.
او در پایان مسابقات جهانی ۲۰۲۵ در هلند از بازیهای ملی خداحافظی کرد و در پایان بازیهای لیگ برتر هم با پیراهن تیم سنگ آهن بافق یزد و در حالی که تیمش عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر را کسب کرده بود، به دوران حرفهای ورزشی خود پایان داد.