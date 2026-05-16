مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم اعلام کرد چرای بی‌رویه دام مهم‌ترین عامل تخریب خاک در مراتع خشک و نیمه‌خشک این استان است و تداوم این روند می‌تواند کانون‌های گردوغبار را گسترش دهد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیده مریم محمدی با اشاره به فشار مضاعف دام بر عرصه‌های طبیعی گفت: برقراری تعادل بین ظرفیت مراتع و تعداد دام ضروری است و جلوگیری از ورود دام‌های غیرمجاز باید در اولویت قرار گیرد.

به گفته وی، در حال حاضر حدود ۷ هزار نفر شتر در استان قم وجود دارد که عمدتاً در مناطق بیابانی و غبارخیز تعلیف می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند روند بیابان‌زایی را تشدید کند.

محمدی با بیان اینکه قم دارای ۳۰۰ هزار هکتار عرصه بیابانی غبارخیز و ۵۲ هزار هکتار عرصه غبارخیز بحرانی است، هشدار داد مدیریت نادرست چرای دام ممکن است این مناطق را به کانون‌های فعال تولید گردوغبار تبدیل کند.

وی تأکید کرد اجرای طرح‌های مدیریتی از جمله قرق، احیا و بازسازی مراتع برای جلوگیری از تخریب بیشتر ضروری است و دستگاه‌های متولی باید برنامه‌های اجرایی مشخصی در این زمینه ارائه دهند.



