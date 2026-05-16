به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در بازدید سرزده از مناطق آسیب‌دیده جنگ تحمیلی رمضان گفت: حمایت همه‌جانبه از مردم و استیفای حقوق آنان باید در اولویت تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان قرار گیرد و هیچ گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

دادستان اصفهان در این بازدید از بخش‌های مختلف مناطق آسیب‌دیده و محل‌های تخریب شده بازدید و آخرین وضعیت بازسازی و روند رسیدگی به خسارات را به صورت میدانی مورد بررسی قرار داد.

این مقام قضایی استان در این بازدید با محکوم کردن حمله دشمن به مناطق غیرنظامی گفت: دولت متخاصم صهیونی - آمریکایی با این اقدامات غیر انسانی و تخریب منازل مسکونی دچار یک جنایت جنگی شده و این جنایات را محکوم می‌کنیم.

وی افزود: پرونده‌های مرتبط با موضوع جنگ رمضان نیز در دادسراهای اصفهان تشکیل و بخشی از این پرونده‌ها مربوط به خسارات، جراحات و شهدا ناشی از حملات اخیر تحت رسیدگی قرار دارد و برخی آنها از آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال شد.

دادستان اصفهان همچنین با قدردانی از تلاش‌های نیروهای امدادی، جهادی، خدمت‌رسان و دستگاه‌های اجرایی بر ضرورت تسریع در عملیات بازسازی و سامان‌دهی مناطق آسیب دیده تأکید کرد و افزود: پیگیری بازسازی مناطق آسیب دیده و بازگرداندن شرایط عادی به این مناطق از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و به طور قطع در این خصوص دادستانی از دستگاه‌های اجرایی مطالبه گری خواهد کرد.

در این بازدید مسئولان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و جهادی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه امدادرسانی، ارزیابی خسارات و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بازسازی و تداوم خدمت‌رسانی به ساکنان ما مناطق آسیب‌دیده ارائه کردند.