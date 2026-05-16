عملیات مرمت و سامان‌دهی بنای تاریخی «قدمگاه ویس» در خوزستان، اثری ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران، پس از رفع مداخلات غیر اصولی و اجرای اقدامات حفاظتی و استحکام‌بخشی به پایان رسید و سیمای اصیل این بنای ارزشمند تاریخی دوباره احیا شد.

به‌ گزارش خبرگزاری صداو سیما ؛ معاون میراث‌فرهنگی خوزستان گفت : عملیات مرمت و بازسازی بنای تاریخی «قدمگاه ویس» ، با همکاری تیم تخصصی مرمت و بر اساس اصول فنی و استاندارد‌های حفاظتی به پایان رسید.

بنای تاریخی «قدمگاه ویس» در شهرستان بندرماهشهر ، در سال ۱۳۹۸ با شماره ۳۲۹۳۱ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

احمدرضا حسینی‌بروجنی، با اشاره به وضعیت پیشین این بنا افزود : بنای قدمگاه ویس در سال‌های اخیر به‌دلیل مداخلات غیر اصولی و دخل و تصرفات ناهماهنگ ، دچار آسیب‌های ساختاری جدی شده بود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به حبس رطوبت در فضا‌های داخلی بنا اشاره کرد.

وی گفت : در مرحله نخست طرح مرمتی، الحاقات نامناسب که به هویت معماری بنا آسیب وارد کرده بودند، حذف شد. این موارد شامل ازاره‌های سنگی، کف‌فرش‌های اجراشده با مصالح غیرهمگون، رنگ‌آمیزی‌های نامناسب فضا‌های داخلی و همچنین بازشو‌های غیرمتناسب بود که پس از جمع‌آوری، بنا از این عناصر ناسازگار پاکسازی شد.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان افزود : در مرحله بعدی، اقدامات حفاظتی و بازسازی با تمرکز بر استحکام‌بخشی بخش‌های فرسوده بنا انجام شد که شامل مرمت جرزها، دوخت و دوز ترک‌ها و سامان‌دهی ازاره‌های آجری بود.

حسینی‌بروجنی گفت : همچنین با اجرای بلوکاژ در فضای داخلی، نصب کف‌فرش آجری، برچیدن اندود‌های گچی فرسوده و اجرای مجدد آنها و در نهایت ساماندهی ورودی و ایوان، چهره اصلی بنا بازآفرینی و احیا شد.

وی افزود : بنای تاریخی قدمگاه ویس به‌دلیل برخورداری از گنبد اورچین و نیز توالی زمانی در گاهنگاری، از منظر تاریخی و معماری از ارزش میراثی قابل توجهی برخوردار است.