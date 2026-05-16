دبیر شورای عالی حوزههای علمیه از جهادِ فی سبیلالله طلاب و فضلای جهادگر تشکر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مشروح پیام آیتالله محمدمهدی شب زندهدار دبیر شورای عالی حوزههای علمیه خطاب به گروههای جهادی طلاب و فضلای حوزه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنه الدائمه علی اعدائهم اجمعین
قال الله تبارک و تعالی: وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ
محضر طلاب و فضلای عزیز جهادگر و زحمت کش و دلسوز حوزههای علمیه، سلام و درود خداوند متعال بر تک تک شما باد.
شما عزیزان با درک صحیح از وضعیت موجود، با تبدیل برنامههای تحصیلی و تدریسی و تحقیقی خویش به مواسات و همدلی و تبیین و تبلیغ، به کار بسیار مهم و ارزشمند و سودمند، اشتغال یافتهاید که باعث خشنودی خداوند متعال و حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداء و رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم خواهد شد.
این برگ زرین و پرافتخار جهادِ فی سبیل الله که در ساحتهای مختلف از سوی شما عزیزان به وسعت جغرافیای ایران اسلامی امتداد یافته است، پیوندی عمیق و ناگسستنی بیش از گذشته بین آحاد مردم و روحانیت ایجاد نموده است که از مصادیق تبدیل تهدید به فرصت است که استمرار کمّی و کیفی آن ضروری است که انشاءالله مسئولین محترم حوزههای علمیه و دیگر نهادهای مربوطه همراهی و همکاری لازم را در این زمینه با جهادگران مخلص داشته باشند.
ضرورت تحقق هویت جهادی که یکی از سرفصلهای بسیار مهم در پیام تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی خطاب به حوزههای علمیه با عنوان «حوزه پیشرو و سرآمد» است، باعث مصونیت و محبوبیت و کارآمدی بیشتر طلاب و حوزههای علیمه خواهد شد.
رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی تصریح فرمودند قدسیت دین بیش از همه جا در میدانهای جهاد فکری و سیاسی و نظامی بُروز میکند و با فداکاری و جهاد حاملان معارف دین و نثار خون پاک آنان تثبیت میشود، بنابراین حوزه علمیه برای حفاظت از اعتبار معنوی و وفاداری به فلسفه وجودیاش هرگز نباید از مردم و جامعه و مسائل آن جدا شود و جهاد را در همه گونههایش در هنگام نیاز، وظیفه قطعی خود بداند.
بر همه ما حوزویان لازم است در هر سنگری که در دفاع از اسلام و مکتب اهل البیت علیهم السلام حضور داریم، خود را ملتزم به روحیه و هویت جهادی در آن عرصه بدانیم و برای تحقق و فعلیت یافتن آن تلاش وافر کنیم.
در پایان بار دیگر از تلاشهای شما عزیزان جهادگر و خانوادههای محترمتان که همراهی لازم را در این راه با شما دارند، تشکر و قدردانی میکنم و موفقیت همگان را از درگاه الهی خواستارم.
محمدمهدی شب زنده دار
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵