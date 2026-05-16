درتجمع شبانه اقتدار واتحاد مردم کرمان بار دیگر، برایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها و حمایت همه‌جانبه از نیرو‌های مسلح و رهبری معظم انقلاب تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، هر شب جمعیت گسترده و پرشور از قشرهای مختلف مردم با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، پارچه نوشته هایی مزین به نام مبارک رهبر معظم انقلاب و تصاویر فرماندهان شهید جبهه مقاومت، در میدانهل وخیابانها گرد هم می آیند و با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «لبیک یا خامنه‌ای»، حمایت قاطع خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام می کنند.

شرکت‌کنندگان این تجمعات را اقدامی خودجوش و مردمی برای تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح در برابر تهدیدهای خارجی اعلام می کنند.