لرستان
برگزاری امتحانات دانش آموزان پایههای هفتم تا دهم از ۹ خرداد
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت:امتحانات پایههای هفتم تا دهم با مجوز شورای تأمین هر استان از ۹ خرداد بهصورت حضوری یا غیرحضوری برگزار می شود.
؛رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت:امتحانات پایههای هفتم تا دهم از ۹خرداد به صورت استانی و منطقهای و با مجوز شورای تأمین هر استان به صورت حضوری یا غیرحضوری برگزار میشود.
عبدالرضا فولادوند افزود: در مقطع ابتدایی، ارزشیابیهای تحصیلی و تربیتی دانشآموزان همانند سنوات گذشته انجام میشود و ارزشیابی پایه ششم امسال مانند پنج پایه قبل بهصورت تکوینی برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد:همچنین برگزاری آزمونهای نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم در صورت تثبیت شرایط و پایان قطعی جنگ، ۱۵ روز پس از اعلام شرایط عادی خواهد بود.