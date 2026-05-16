به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این اطلاعیه سازمان لیگ والیبال، فهرست، زمان برگزاری و شرایط سنی مسابقات قهرمانی کشور دختر و پسر اعلام شده است که به قرار زیر است:

مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۵ سال دختر کشور، شرط سنی یازدهم دیماه سال ۱۳۹۰، زمان برگزاری دوم تا دهم تیرماه

مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۵ سال پسر کشور، شرط سنی یازدهم دیماه سال ۱۳۹۰، زمان برگزاری ۲۲ تا ۳۰ تیرماه

مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۹ سال دختر کشور، شرط سنی یازدهم دیماه سال ۱۳۸۶، زمان برگزاری ۲۰ تا ۳۰ تیرماه

مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۹ سال پسر کشور، شرط سنی یازدهم دیماه سال ۱۳۸۶، زمان برگزاری ۱۰ تا ۲۰ شهریور

گفتنی است شرایط سنی و تاریخ برگزاری مسابقات آکادمی‌های کشور متعاقبا اعلام می‌گردد.