به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جلال سلمانی مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از تصمیم شورای تأمین استان برای برگزاری آزمونهای خرداد ماه دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دهم به صورت غیرحضوری خبرداد.

براین اساس بامصوبه شورای تامین استان اصفهان تمامی آزمون های نوبت خرداد پایه های هفتم. هشتم، نهم ودهم متوسطه به صورت غیرحضوری و از نخم خردادماه برگزاری پی شود.