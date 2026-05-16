با اجرایی شدن این طرح، به مادرانی که از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ صاحب فرزند شوند، ماهانه ۲ میلیون تومان به مدت دو سال پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی از اجرای طرح «کارت امید مادر» در این استان خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، به مادرانی که از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ صاحب فرزند شوند، ماهانه ۲ میلیون تومان به مدت دو سال پرداخت خواهد شد.

نیر الهامی با بیان اینکه این طرح از اقدامات حمایتی دولت چهاردهم در راستای تقویت سیاست‌های جمعیتی است، افزود: «کارت امید مادر» اقدامی برای حمایت از خانواده‌ها و ارتقای سلامت مادر و کودک در سال‌های نخست زندگی کودک است. به گفته مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند از خانواده‌ها و افراد مرتبط با حوزه ازدواج و فرزندآوری در مجموعه خود قدردانی و حمایت کنند. دبیر ستاد جمعیت استان خاطرنشان کرد: جامعه هدف این برنامه شامل افرادی است که در یک سال گذشته ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده‌اند. وی تأکید کرد: این هفته فرصتی برای تقدیر از فعالان حوزه جوانی جمعیت است.