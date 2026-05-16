به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به پوشش گیاهی کم‌سابقه و انبوه استان و خشک شدن این پوشش گیاهی ، نسبت به وقوع آتش‌سوزی‌های در سطح دو میلیون و ۸۸۴ هزار هکتار از اراضی ملی هشدار داد.



شیرزاد نجفی با اشاره به کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در منابع طبیعی استان برای اطفای آتش‌سوزی‌های احتمالی در جنگل‌ها و مراتع لرستان افزود:باید در این شرایط سایر دستگاه‌ها کمک کنند، بر اساس قانون هنگام آتش‌سوزی در جنگل‌ها همه ی نیروهای کشوری و لشکری باید پای‌کار بیایند.



وی گفت:لرستان جزو استان‌های برتر در حوزه ی منابع طبیعی کشور است،در کشور به‌ازای هر نفر هزار و ۷۰۰ مترمربع جنگل داریم،در لرستان به‌ازای هر نفر شش هزار و ۹۰۰ مترمربع جنگل داریم که این عدد از میانگین جهانی هم‌بالاتر است.



نجفی بیان کرد:در کشور ۱۴ میلیون هکتار جنگل وجود دارد،از این میزان یک میلیون و ۲۱۷ هزار هکتار در استان لرستان است و لرستان در ناحیه رویشی زاگرس شامل ۱۱ استان رتبه ی اول پوشش جنگل های زاگرس و در رتبه ی دوم سطح جنگل ها در کشور قرار دارد.







