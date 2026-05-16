هنرمندان واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای فارس، در دوران موسوم به “جنگ تحمیلی سوم”، با تولید نزدیک به ۱۰ قطعه موسیقی در قالب سرود، موسیقی پاپ و رجزخوانی، نقشی پررنگ در تبیین و تقویت روحیه حماسی ایفا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در روزهایی که دفاع از وطن تنها در میدان نبرد خلاصه نمی‌شود، هنرمندان هم با ابزار هنر در کنار نیروهای مسلح و مردم ایستاده‌اند؛ هنرمندان صدا و سیمای فارس با تولید قطعات موسیقی و پویانمایی‌های مرتبط با جنگ، سهمی مؤثر در بازتاب اقتدار ملی و روایت مقاومت ایفا کرده‌اند.

وقتی سخن از وطن، خاک و میهن به میان می‌آید، هر ایرانی با هر توان و بضاعتی، پا به عرصه دفاع از آرمان‌ها و اقتدار کشور می‌گذارد.

در این میان، در کنار نیرو‌های مسلح که سینه ستبر ملت هستند، مردم نیز با قدم و کلام خود و هنرمندان با خلق آثار ماندگار، نقش حیاتی خود را ایفا می‌کنند. صدا و سیمای فارس نیز در این راستا، با تاسی از رسالت انقلابی خود، گام‌های مؤثری در جهت حفظ و نمایش اقتدار ملی برداشته است.

هنرمندان واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای فارس، در دوران موسوم به “جنگ تحمیلی سوم”، با تولید نزدیک به ۱۰ قطعه موسیقی در قالب سرود، موسیقی پاپ و رجزخوانی، نقشی پررنگ در تبیین و تقویت روحیه حماسی ایفا کرده‌اند. اوجی، مسئول این واحد، با اشاره به تنوع آثار تولید شده، بیان داشت که این قطعات موسیقی، بیانگر اقتدار کشور و همبستگی ملت هستند.

همچنین، واحد پویانمایی صدا و سیمای فارس با درک اهمیت انتقال مفاهیم دفاع از وطن به نسل‌های آینده، دو اثر پویانمایی با موضوع “جنگ” و با رویکردی کودکانه و نوجوانانه تولید کرده است.

خردل، مسئول این واحد، نام این دو اثر را “موشک کاغذی” و “وقتی ۴ ساله شدم” اعلام کرد و افزود : این پویانمایی‌ها برای رده سنی کودک و نوجوان ساخته و به جشنواره‌های مختلف ارسال شد.