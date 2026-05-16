معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان، از شناسایی اراضی و پهنههای مستعد گردشگری داخل محدوده و حریم شهرهای استان با هدف ساماندهی توسعه گردشگری شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، آرمان وطندوست در جلسه بررسی اراضی و پهنههای مستعد گردشگری استان کردستان گفت : براساس جمعبندی صورتگرفته، مقرر شد ادارهکل راه و شهرسازی استان با هماهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان نسبت به شناسایی و استعدادیابی اراضی مستعد و تهیه نقشههای پهنهبندی گردشگری در چارچوب طرحهای جامع شهری اقدام کند.
معاون گردشگری کردستان هدف از اجرای این طرح را ساماندهی توسعه گردشگری شهری، بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی و ایجاد زمینه مناسب برای جذب سرمایهگذاری در این حوزه عنوان کرد و افزود: شناسایی دقیق پهنههای مستعد گردشگری نقش مهمی در توسعه متوازن شهری، ارتقای خدمات گردشگری و تقویت زیرساختهای مرتبط در شهرهای استان دارد.
وی گفت : همافزایی و همکاری دستگاههای اجرایی در حوزه برنامهریزی شهری و گردشگری، زمینهساز توسعه پایدار و استفاده بهینه از ظرفیتهای گردشگری کردستان خواهد بود.
در جلسه بررسی اراضی و پهنههای مستعد گردشگری استان کردستان که با حضور معاون شهرسازی ادارهکل راه و شهرسازی استان برگزار شد، موضوع شناسایی ظرفیتهای گردشگری در محدودههای شهری و ضرورت تدوین نقشههای پهنهبندی گردشگری در طرحهای جامع شهرها بررسی شد.