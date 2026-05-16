رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: ترویج فرهنگ دینی و اعتقادات تشیع از جمله بزرگداشت ایام فاطمیه از قم آغاز شده و در جهان اسلام ترویج یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،آیتالله جواد فاضل لنکرانی در دیدار شورای راهبردی جشنواره «هلهله فرشتهها»، الگوسازی و جهتدهی در مسائل ولایی و اهلبیتی را از شاخصههای مردم ولایتمدار قم برشمرد و افزود: ترویج فرهنگ دینی و اعتقادات تشیع از جمله بزرگداشت ایام فاطمیه از قم آغاز شده و در جهان اسلام ترویج یافت.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) «هلهله فرشتهها» را یک جهاد جهانی عنوان کرد و افزود: ترغیب به ازدواج و ایجاد زیرساختهای این امر مقدس، یکی از هنرهای دستاندرکاران برگزاری این جشنواره است.
استاد برجسته حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه شاخصههای ازدواج باید به نفع مردم تغییر کند، خاطرنشان ساخت: جهتدهی به زندگی جوانان امری مهم و ضروری است.
جشن «هلهله فرشتهها» همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) از ۱۸ سال پیش به همت جوانان خلاق قمی پایهگذاری شد و در شرایط فعلی بهصورت منطقهای و در بعضی از کشورها همزمان با ایران برگزار میگردد.
این جشنواره امسال همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در حرم مطهر حضرت موسی مبرقع (ع) - چهل اختران برگزار میشود.