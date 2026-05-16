مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای یزد: ۱۹۵ تیم در دو بخش دختران و پسران در پنجمین طرح گسترش سواد آبی در استان یزد شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تقوی کولیوند با بیان اینکه مسابقات مناظره دانش آموزی با محوریت مدیریت مصرف و آب مجازی برگزار شد، گفت: در این دوره از رقابتها ۱۴۲ تیم در بخش دختران و ۵۳ تیم در بخش پسران ثبت نام کرده و پس از برگزاری آزمون علمی، ۱۶ تیم از بخش دختران و ۸ تیم از بخش پسران با کسب حد نصاب امتیاز به رقابتهای پایانی راه یافتند.
وی افزود: این رقابتها با شعار «مناظره؛ فرصتی برای یادگیری» از بهمنماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار شد و مورد استقبال گروههای دانشآموزی دوره دوم متوسطه استان و جامعه فرهنگیان قرار گرفت.
کولیوند با بیان این که مناظرات به صورت مجازی در بستر سامانه مجمع (مدیریت جامع مناظره عادلانه) طراحی شده توسط کارشناسان جهاددانشگاهی استان یزد برگزار شد، خاطرنشان کرد: پس از برگزاری ۲۲ رقابت، از گروه دختران ۳ تیم و از گروه پسران ۲ تیم به عنوان مقامهای برتر این دوره شناخته شدند.
وی همچنین به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در راستای اهداف طرح و افزایش سطح سواد آبی در بین دانش آموزان اشاره کرد و ادامه داد: فراخوان رقابتهای فرهنگی و هنری در قالب سه رشته تولید محتوا با ابزار هوش مصنوعی، عکاسی دیجیتال و نقاشی روی شیشه نیز با ارسال طرحهای گسترده مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت.