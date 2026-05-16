معاون غذا و داروی خراسان رضوی با صدور اطلاعیه ای، ۴۳ قلم کالاهای غیر مجاز آرایشی و بهداشتی در استان را معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو استان خراسان رضوی گفت: اقلامِ آرایشی و بهداشتی غیر مجاز با مشخصات کامل در لیست اعلامی غیر مجاز هستند.
دکتر علی روحبخش افزود: آگاهی بخشی به مردم در خصوص مضررات اقلام غیر مجاز و آسیب زای آرایشی بهداشتی و نه به خرید این اقلام، از جمله اقدامات ایجابی است که نه تنها بازار فروش این محصولات را با رکود مواجه میکند بلکه از هزینه های بعدی برای درمان آسیبهای ناشی از مصرف این کالاها نیز جلو گیری میکند.
وی ادامه داد: در کنار این آگاهی بخشی؛ توصیه به مصرف کالاهای آرایشی بهداشتی تولید داخل و مورد تأیید معاونت غذا ودارو، میتواند موجب حمایت از تولید داخل و بی رقبتی به استفاده از برندهای محرز قاچاق و یا غیر مجاز شود.
لیست اعلام شده معاونت غذا و داروی به صورت پیوست عکس به خبر اضافه شده است.