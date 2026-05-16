به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ استانداردر جلسه ستاد تنظیم بازار و در خصوص وضعیت ذخایر اقلام غذایی مورد نیاز مردم گفت: وضعیت کالا‌های استراتژیک در استان مطلوب است و پیشبینی‌های لازم برای تأمین انجام شده است.

ملا نوری شمسی با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی سوم و وضعیت بازار افزود: یکی از سردخانه‌های نگهداری کالا‌های پروتئینی مورد حمله قرار گرفت که با یک عملیات جهادی از فاسد شدن ۱۰۴۰ تن مرغ جلوگیری به عمل آمد و اکنون نیز برای تأمین مرغ مورد نیاز بازار، مرغ منجمد به بازار تزریق شده است.

استاندار همدان با اشاره به آمار و اطلاعات دستگاه‌های مرتبط اظهار داشت: در استان همدان ۸۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه و حدود ۱۴ هزار واحد صنفی بدون پروانه فعالیت می کنند.

ملانوری افزود: بخش عمده کسبه و فعالان بازار ما افراد متعهد و منصفی هستند که شرایط را درک کرده و در بحران‌های مختلف همراه مردم و دولت بوده اند و در شرایط کنونی جنگی نیز همراه مردم هستند، اما واحد‌هایی نیز هستند که تخلفاتی هرچند کوچک دارند که در این زمینه نقش نظارتی دولت و حاکمیت باید پررنگ باشد.

استاندار همدان با بیان اینکه مردم دو خواسته اساسی از مسئولان دارند، خاطرنشان کرد: مردم خواستار کنترل گرانی و نظارت بر گرانفروشی و تخلفات حوزه بازار هستند. گرانی موجود به دو بخش تقسیم میشود؛ بخشی مربوط به شرایط فعلی کشور و تورم‌های ایجاد شده است که توسط کارشناسان قیمت گذاری میشود و هرچند ممکن است از نظر مردم گران باشد، اما قیمت واقعی است و تولیدکننده، عرضه کننده و بخش خدماتی موظف به رعایت آن هستند.

ملا نوری شمسی با اشاره به تخلفات رایج در بازار تصریح کرد: گاهی اوقات قیمت‌های درج شده رعایت نمی شود و تخلفاتی از قبیل عدم عرضه کالا، عدم درج قیمت، گرانفروشی، احتکار یا عرضه کالا‌های تاریخ گذشته صورت میگیرد که باید حتماً مدیریت شود.

وی از تشکیل قرارگاه استانی نظارت بر بازار با ۸۰ تیم خبر داد و گفت: این تیم‌ها با مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی استان شکل گرفته و در قالب طرح‌های کوتاه مدت، جهادی و ضربتی اقدامات نظارتی خود را در بازار انجام خواهند داد و با احتکار برخورد قاطع خواهیم کرد و نظارت جدی بر حوزه نان و آرد نیز انجام می شود.

استاندار همدان تأکید کرد: با اصلاح قیمت نان، حق مردم این است که نان با کیفیت دریافت کنند و با همکاری دستگاه‌های مختلف تلاش میکنیم وضعیت بازار را بر اساس آنچه قوانین تکلیف کرده، تنظیم کنیم.