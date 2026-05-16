به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور گفت: شهروندانی که از تجهیزات کاهنده استفاده کنند، تا ۳۰ درصد تخفیف در آب‌بها دریافت خواهند و در مقابل، تعرفه مشترکان پرمصرف افزایش یافته و در برخی موارد محدودیت‌های موقت اعمال می‌شود.

براساس این گزارش، سال گذشته، آحاد خوش‌مصرفان تهرانی ۱۱ درصد افزایش یافت و هم‌اکنون ۴۰ درصد مشترکان در طبقه خوش‌مصرفان قرار دارند که امیدواریم ۶۰ درصد باقی مشترکان، با مصرف دلسوزانه و آینده‌نگرانه و منصفانه آب و قرار گرفتن در طبقه خوش‌مصرفی، مشمول پایین‌ترین تعرفه‌های آب‌بها شوند و به آینده روشن‌تر شهرمان کمک کنند.

گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما