پخش زنده
امروز: -
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: مشترکانی که بهصورت داوطلبانه تجهیزات کاهنده مصرف را در منازل خود نصب کنند، مشمول تخفیف ۳۰ درصدی در قبوض ماههای گرم سال میشوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور گفت: شهروندانی که از تجهیزات کاهنده استفاده کنند، تا ۳۰ درصد تخفیف در آببها دریافت خواهند و در مقابل، تعرفه مشترکان پرمصرف افزایش یافته و در برخی موارد محدودیتهای موقت اعمال میشود.
براساس این گزارش، سال گذشته، آحاد خوشمصرفان تهرانی ۱۱ درصد افزایش یافت و هماکنون ۴۰ درصد مشترکان در طبقه خوشمصرفان قرار دارند که امیدواریم ۶۰ درصد باقی مشترکان، با مصرف دلسوزانه و آیندهنگرانه و منصفانه آب و قرار گرفتن در طبقه خوشمصرفی، مشمول پایینترین تعرفههای آببها شوند و به آینده روشنتر شهرمان کمک کنند.
گزارش از ناهید خدادادی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما