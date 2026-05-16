به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، منابع دیپلماتیک اعلام کردند هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۱۶ مه ۲۰۲۶) در استانبول با علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره محتوای این دیدار منتشر نشده است.