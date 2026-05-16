حماسه غربت؛ امام جواد (ع) سند مظلومیت آل محمد (ص) در تاریخ است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت جانسوز حضرت امام محمدتقی (ع)، امام نهم شیعیان جهان، فضای سهر رنگ و بوی عزا و اندوه به خود گرفت و دلهای عاشقان اهلبیت (ع) در سوگ آن امام همام به ماتم نشست.
حضرت امام جوادالائمه (ع) در دهم ماه رجب سال ۱۹۵ هجری قمری در مدینه منوره دیده به جهان گشودند و در سن هشت سالگی پس از شهادت پدر بزرگوارشان، امام رضا (ع)، به مقام امامت نائل آمدند. دوران امامت آن حضرت با وجود سن کم، سرشار از شکوه علمی، مناظرات روشنگرانه و هدایتهای حکیمانه بود که موجب تحکیم پایههای معارف شیعه شد.
امام جواد (ع) با وجود فشارها و محدودیتهای حکومت عباسی، همواره با صبر، تقوا و دانش الهی، چراغ هدایت امت اسلامی را فروزان نگاه داشتند. سرانجام آن امام بزرگوار در سال ۲۲۰ هجری قمری به دستور معتصم عباسی و به وسیله زهر به شهادت رسیدند و پیکر مطهرشان در شهر کاظمین، در جوار مرقد مطهر امام موسی کاظم (ع)، به خاک سپرده شد.
در سالروز شهادت آن امام همام، مراسمهای سوگواری، سخنرانی و مرثیهخوانی در مساجد، حسینیهها و بقاع متبرکه سراسر کشور برگزار میشود و ارادتمندان اهلبیت (ع) با حضور در این آیینها، بار دیگر با آرمانهای بلند امامت و ولایت تجدید بیعت میکنند.
یاد و نام آن امام مظلوم، همواره الهامبخش صبر، ایمان و ایستادگی در برابر ظلم و انحراف خواهد بود.