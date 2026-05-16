مشاور وزیر آموزش و پرورش بر اهمیت توجه به سلامت دانشآموزان در نظام آموزشی کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به گفته فرشته حشمتیان، موضوع سلامت دانشآموزان از اولویتهای اصلی وزارت آموزشوپرورش است و در همین راستا در معاونت تربیتبدنی و سلامت، ادارهکلی بهطور ویژه مسئول پیگیری برنامهها و سیاستهای مرتبط با سلامت دانشآموزان شده است.
وی از گسترش همکاریهای بیندستگاهی خبر داد و گفت: تفاهمنامههایی با وزارت بهداشت و برخی نهادهای مرتبط از جمله جمعیت هلالاحمر در حال تنظیم و نهایی شدن است تا برنامههای سلامت دانشآموزی با هماهنگی بیشتری اجرا شود.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موضوع ورزش دانشآموزی افزود: بررسی و توسعه سرانه فضای ورزشی در مدارس از جمله برنامههایی است که بهطور جدی دنبال میشود.
این مسئول که به عنوان معین استان کردستان نیز منصوب شده است، اظهار کرد: بررسی میدانی مسائل و مشکلات حوزه آموزشوپرورش در این استان در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود وضعیت امکانات آموزشی و ورزشی مدارس بهصورت دقیق ارزیابی شود.
وی در ادامه به موضوع کمبود یا توزیع نیروهای مراقب سلامت در مدارس اشاره کرد و گفت: در قالب پروژه مهر و برنامه ساماندهی نیروی انسانی، وضعیت حضور مراقبان سلامت در مدارس مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم برای بهبود آن انجام خواهد شد.
حشمتیان همچنین به وضعیت مدارس آسیبدیده اشاره کرد و افزود: تلاش میشود مدارس آسیبدیده هرچه سریعتر بازسازی و به شرایط عادی بازگردند و در صورت لزوم، برای آغاز سال تحصیلی از فضاهای جایگزین استفاده خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز مهمترین دغدغه حوزه سلامت دانشآموزان را زیرساختهای بهداشتی مدارس عنوان کرد و گفت: تجهیز و بهسازی سرویسهای بهداشتی، آبخوریها و اتاقهای سلامت مدارس در دستور کار قرار دارد.
به گفته او، در سال گذشته تعداد زیادی از این فضاها بازسازی و تجهیز شده و برای امسال نیز برنامهریزی شده است این اقدامات با گستردگی بیشتری ادامه یابد.
سید فواد حسینی با اشاره به ضرورت تربیت نیروهای متخصص در حوزه سلامت مدارس گفت: ایجاد رشته «مربی سلامت» در دانشگاه فرهنگیان از جمله برنامههایی است که با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص برای مدارس دنبال میشود.
به گفته او، آموزش بهداشت و سبک زندگی سالم از مقاطع ابتدایی میتواند به شکلگیری جامعهای سالمتر در آینده کمک کند.