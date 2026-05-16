با هدف افزایش آمادگی نظامی جانفدایان وطن، طرح آموزش نظامی این افراد در مساجد قم فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روایت تلخ تابوتهای کوچک و پیکرهای بیجان نوزادان در جنگ تحمیلی سوم، شهروندان را به فکر فراگیری مهارتهای دفاعی و امدادی انداخته است.
در پی هدف قرار گرفتن منازل مسکونی و شهادت و مجروحیت غیرنظامیان، کودکان و نوجوانان در جریان جنگ تحمیلی سوم، پایگاهها و مساجد سطح شهر برای ایجاد آمادگی بین مردم اقدام به برگزاری دورههای آموزشی مختلفی کردهاند.
مسجد امام سجاد در محله پردیسان یکی از این مراکز است که در آن آموزش کار با سلاح و دورههای امداد و نجات با همکاری بسیج خواهران آغاز شده است. هدف از برگزاری چندین جلسه آموزش همگانی، آشنایی تدریجی مردم با فضای موجود و انواع سلاحها عنوان شده است.
در این دورهها موضوعات متنوعی از جمله آموزش کار با سلاح، پدافند، کمکهای اولیه و استفاده از شوکر و افشانه به شهروندان آموزش داده میشود.
نوجوانان و بسیجیان حضور فعالی در این دورهها دارند و به صورت داوطلبانه آموزش میبینند. یکی از آنها انگیزه خود را اینگونه بیان کرد: میآییم آموزش میبینیم تا اگر لازم شد برای وطن، خونمان را فدای این مردم کنیم و برای کشورمان سربازی کرده و پای جان برای ایران بایستیم.
این دورهها دستکم در سی پایگاه و مسجد در سطح شهر قم برپا شده و رفتهرفته بر تعداد این مراکز افزوده میشود.