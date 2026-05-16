استاندار مازندران گفت: صادرات مرغ از مازندران به دیگر استان‌ها تا زمان برطرف شدن نوسان قیمت، ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در جلسه امروز تنظیم بازار استان بعد از گزارش مدیر کل جهاد کشاورزی استان در خصوص قیمت گوشت مرغ در استان گفت: ارسال مرغ از مازندران به سایر استان‌های کشور از جمله تهران و سمنان، اکیدا" ممنوع است تا زمانی که نوسان قیمت در استان ساماندهی شود.

یونسی رستمی از دامپزشکی استان هم خواست گواهی صادرات مرغ زنده به دیگر استان‌ها صادر نکند.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران در این جلسه گفت: ذخایر تامین کالا‌های اساسی تا سه ماه آینده فراهم است.

تیموری با اشاره به اینکه تا کمتر از یک هفته آینده، کشتار مرغ در استان روزانه به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار قطعه خواهد رسید افزود:۱۳۰۰ تن مرغ منجمد آماده توزیع نیز در استان وجود دارد.

وی با تاکید بر مدیریت توزیع مرغ در سطح استان ادامه داد: تقریبا همه کشتارگاه داران نوسانات قیمت مرغ در مازندران را مدیریت کردند و یک هفته اخیر ۱۵۰ مورد بازرسی در این بخش نیز انجام شد.

مدیر کل جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش نسبی قیمت تخم مرغ اعلام کرد: هیچ گزارشی از کمبود کالا‌های اساسی در استان وجود ندارد و مرغ آماده طبخ، طبق دستورالعمل دولت به قیمت هر کیلو ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار تومان بایدعرضه شود.

تیموری گفت: تا یک ماه و نیم آینده، نوسان تولید طیور در استان هم برطرف خواهد شد.

قیمت گذاری نرخ سبوس مورد نیاز دامداران در استان هم از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد و مدیرکل جهاد کشاورزی استان پیشنهاد داد قیمت سبوس تا پایان اردیبهشت همان کیلویی ۹۵۰۰ تومان باقی بماند و نرخ جدید ۲۵ هزارتومانی، از ابتدای خرداد اعمال شود.

جعفری مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی مازندران نیز در این جلسه از توزیع ۹۸ درصد آرد سهمیه اردیبهشت خبازی‌ها خبر داد و افزود: تسهیلات خرید ۱۵۰ دستگاه موتور برق به واحد‌های خبازی مازندران پرداخت شده است و تا پایان برنامه ۳۳۳ دستگاه موتور برق مورد نیاز نیز به واحد‌های نانوایی تحویل داده می‌شود.

